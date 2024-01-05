Директор нового Онкоцентра в Туркменистане рассказал о приоритетных направлениях работы клиники

В новом Онкологическом центре «умного» города Аркадаг в Туркменистане внедрены инновационные технологии и оборудование мирового уровня. Это позволит значительно повысить эффективность диагностики и лечения онкологических заболеваний в стране, об этом в своей статье «Высокотехнологичная медицина города Аркадаг» для газеты «Нейтральный Туркменистан» сообщает директор Центра Реджеп Оразбердиев.

По его словам, благодаря современному диагностическому оборудованию стало возможным выявлять различные формы рака на ранних стадиях. Это является приоритетным направлением работы клиники.

В Центре внедрены все методы паллиативной помощи, направленной на улучшение качества жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемой, связанной с неизлечимым заболеванием.

Для комфорта больных и эффективной работы специалистов в Центре созданы прекрасные условия. Пациенты размещаются в 2-местных комфортных палатах со всеми удобствами.

Кроме того, активизирована просветительская работа о важности профилактики и регулярных обследований. В октябре прошла первая конференция, посвященная месячнику профилактики злокачественных новообразований.

Новый Онкоцентр станет базой для подготовки врачей и научных исследований. Его открытие – важный этап в развитии высокотехнологичной медицины Туркменистана в соответствии с государственной программой «Саглык».