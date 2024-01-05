Госкомстат Туркменистана запустил сбор данных о благополучии детей и их семей

Государственный комитет Туркменистана по статистике при поддержке ЮНИСЕФ и ЮНФПА запустил Многоиндикаторное кластерное обследование (MICS) для сбора актуальных и детальных данных о благополучии детей и их семей, сообщает МИЦ.

Исследование позволит получить важную информацию для разработки государственных программ в интересах детей.

С января по апрель обученные полевые команды посетят 6800 домохозяйств по всей стране. Вопросники MICS включают темы здравоохранения, питания, образования и социальной защиты. Полученные данные также послужат для мониторинга реализации Целей устойчивого развития в Туркменистане.