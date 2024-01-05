Газета «Туркмен гундогары» объявила о проведении творческого конкурса к 300-летию Махтумкули

Редакция газеты Лебапского велаята «Туркмен гундогары» объявила конкурс на тему «Magtymguly sözlär tili türkmeniň».

Конкурс посвящён празднованию 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги и проводится с целью популяризации творчества поэта среди молодого поколения.

На конкурс принимаются статьи, рассказы, стихотворения, в которых рассказывается о личности поэта, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Желающие принять участие в конкурсе могут отправить работы в течение года — до 25 декабря — по адресу: город Туркменабат, улица С.А.Ниязова, дом 42, редакция газеты «Туркмен гундогары» или по электронной почте turkmengundogary-gazeti@sanly.tm.

Итоги конкурса будут объявлены перед Новым годом.

Лучшие работы организаторы опубликуют в региональной газете «Туркмен гундогары».

Конкурс проводится совместно с велаятским объединением профсоюзов Туркменистана, велаятским комитетом Демократической партии и региональным советом Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули.