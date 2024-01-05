В западный регион Туркменистана прибыли 30 новых бульдозеров из Китая

На днях в трест Nebitgazçykaryş («Нефтегазовая добыча») в Балканском велаяте прибыли 30 мощных бульдозеров, закупленных в Китайской Народной Республике. Об этом сообщает газета «Балкан».

Техника будет направлена на разработку нефтяных и газовых месторождений велаята, а также распределена на строительно-монтажные работы на различных объектах треста, как, например, прокладка газопроводов, ведущих к населенным пунктам.

Кроме этого, бульдозеры будут широко использоваться в строительство дорог, расчистке от песчаных оползней и подготовке буровых площадок, отмечает источник.