Весело и с задором проходят в Ашхабаде новогодние представления Дядюшки Ашира

Одним из любимцев туркменской детворы является Дядюшка Ашир, который каждое утро приветствует ребят в эфире национального телевидения.

В дни школьных каникул мальчишки и девчонки также имеют возможность весело провести время в его компании на праздничном эстрадно-цирковом шоу, которое ежедневно проходит в Ашхабаде в киноконцертном центре «Ватан».

В программе шоу вокально-танцевальные номера и выступления артистов оригинальных жанров, в том числе и обезьянки, ловко ловящей мяч.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», в ходе представления Дядюшка Ашир предлагает сыграть в беспроигрышную лотерею и выбирает из публики самого взрослого и самого маленького по возрасту зрителя. Победителям лотереи вручаются сладкие подарки, и праздник продолжается.

Дядюшка Ашир скучать не дает и приглашает детвору на сцену. Потанцевать и спеть любимые песни стремятся самые активные зрители. Родители также не могут усидеть на месте и тоже спешат на сцену – в общий хоровод с Аяз Бабой и Гарпамык.

Источник отмечает, что новогодние представления продлятся до 12 января включительно. Проводятся они ежедневно в 12 часов дня.