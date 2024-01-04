Ученые: заживление ран зависит от того, как человек воспринимает время

Ученые Гарвардского университета обнаружили, что скорость заживления ран на теле человека зависит от того, как он воспринимает время, сообщает «МИР 24».

В ходе исследования участникам были нанесены легкие раны. У одной группы испытуемых было ускоренное восприятие времени, у другой – нормальное, у третьей – замедленное.

Результаты показали, что самое быстрое заживление ран произошло у участников эксперимента из первой группы, а самое медленное – из последней. Регенерация тканей происходит быстрее, если человек думает, что получил ее раньше, чем это на самом деле произошло.

В будущем ученые планируют продолжить исследования в этом направлении, чтобы лучше понять взаимосвязь между восприятием времени и скоростью заживления ран. По их словам, потенциально это может вызвать революцию в здравоохранении.