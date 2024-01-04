Участники «Рустамовских чтений» в Ашхабаде обсудили возможность создания первого Национального природного парка

Возможности создания первого Национального природного парка имени Махтумкули Фраги обсудили участники очередных «Рустамовских чтений», посвященных памяти выдающего исследователя, академика АН Туркменистана Анвера Кеюшевича Рустамова.

Встреча, которая проходила в зале заседаний ученого совета Национального института пустынь, растительного и животного мира, собрала известных ученых-экологов и практиков заповедного дела Туркменистана.

Идея первого Национального природного парка имени Махтумкули Фраги вытекает из проекта «Усиление эффективности управления системой особо охраняемых природных территорий Туркменистана», который финансировался Глобальным экологическим фондом и был выполнен ПРООН в сотрудничестве с министерством охраны окружающей среды, Сюнт-Хасардагским государственным природным заповедником.

На встрече слушались и обсуждались научные доклады Ш.Каррыевой и П.Кепбанова, а также выступления Э.Рустамова и Дж.Анначарыевой, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».