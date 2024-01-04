Театральная афиша Ашхабада на ближайшие дни

Провести досуг интересно и весело приглашают театры Ашхабада.

Предлагаем ознакомиться с театральной афишей, опубликованной изданием «Туркменистан: Золотой век».

Главный академический драматический театр имени С.Туркменбаши Великого:

03.01.2024 «Şadyýan wäşiler» 19:00;

04.01.2024 «Gelin gelýär» 19:00;

05.01.2024 «Wah, siz aýallar» 19:00;

06.01.2024 «Gelinler» 19:00;

07.01.2024 «Ependi ýa-da gülkünç goňşy» 19:00;

08.01.2024 «Giýewleriň bäsleşigi» 19:00;

09.01.2024 «Hindi rowaýaty» 19:00;

10.01.2024 «Şadyýan wäşiler» 19:00.

Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули:

03.01.2024 «Esen şohuň aýdymy» 19:00;

04.01.2024 «Durmuş diňe düýş däl» 19:00;

05.01.2024 «Demir aýal» 19:00;

06.01.2024 «Sawçy hem sallahlar» 19:00;

07.01.2024 «Jadyly söz» 19:00.

Национальный драматический театр имени Алп Арслана:

03.01.2024 «Gezekli çemçe» 11:00;

04.01.2024 «Şadyýan sazandalar» 19:00;

05.01.2024 «Mähriban dideler» 19:00;

06.01.2024 «Sakarja geçi» 19:00;

07.01.2024 «Aç möjek» 19:00.

Государственный русский драматический театр имени Пушкина:

05.01.2024 «Проделки Бабы-яги» 11:00 и 13:00;

05.01.2024 Концерт: «С Новым годом!» в 19:00;

06.01.2024 «Проделки Бабы-яги» в 12:00;

06.01.2024 Р. Тома «Восемь любящих женщин» 19:00.

07.01.2024 «Проделки Бабы-яги» 11:00 и 13:00;

07.01.2024 Л.Герш «Свободные бабочки».

Туркменский государственный кукольный театр:

06.01.2024 «Täze ýyl arçasy» 17:00;

06.01.2024 « Jüýteniň toýy» 19:00;

07.01.2024 «Täze ýyl arçasy» 17:00;

07.01.2024 « Jüýteniň toýy» 19:00.

Также ежедневно в киноконцертном центре «Ватан» проходят эстрадно-цирковые шоу с участием Ашир Дяде, отмечает источник.

Ранее мы публиковали афишу детских новогодних представлений в Государственном русском драматическом театре имени Пушкина.