Сумма валютных сделок на бирже Туркменистана превысила 25,1 миллионов долларов

На прошедшей неделе сумма валютных сделок на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана превысила 25 миллионов 117 тысяч долларов США.

За иностранную валюту бизнесмены из Российской Федерации, Объединённых Арабских Эмиратов, Турции и Афганистана приобрели авиационный керосин (ГК «Туркменнебит») и карбамид (ГК «Туркменхимия»). Деловые круги из ОАЭ, Турции, Кыргызстана закупили гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, различную текстильную продукцию, хлопчатобумажную ткань и пряжу.

Местные предприниматели на внутренний рынок закупили нефтяной битум (ГК «Туркменнебит»), ковры ручной работы, хлопчатобумажную пряжу и шелк-сырец на сумму свыше 11 миллионов 505 тысяч манатов.

Всего было зарегистрировано 22 сделки, сообщает ТDH.