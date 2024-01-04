Как опубликовать бесплатное объявление на Turkmenportal

Turkmenportal – один из крупнейших интернет-ресурсов, позволяющих пользователям взаимодействовать друг с другом в сфере торговли и услуг. Его главное достоинство – огромная аудитория. Размещая объявление на Turkmenportal, можно быть уверенным, что его в самое ближайшее время увидят десятки, а то и сотни человек.

При этом опубликовать объявление на Turkmenportal может любой желающий абсолютно бесплатно. Давайте разберемся, как это сделать.

Как зарегистрироваться на Turkmenportal

Прежде чем приступить к продаже товара или услуги, нужно создать аккаунт на платформе. Это легко сделать следующим образом:

Перейти на сайт turkmenportal.com или мобильную версию платформы.

В правом верхнем углу навести курсор на иконку пользователя и выбрать пункт «Зарегистрироваться» в открывшемся меню.

Заполнить форму регистрации – указать логин, пароль, электронную почту, имя или название компании

Нажать кнопку «Зарегистрироваться»

Таким образом можно быстро создать аккаунт на Turkmenportal.

Как разместить объявление на Turkmenportal бесплатно

Когда регистрация завершена, можно приступать к публикации объявлений.

Для этого нужно нажать на кнопку «Добавить объявление» в правом верхнем углу любой страницы сайта.

В открывшейся форме заполнить контактные данные, выбрать категорию и город.

Если вы продаете товар, обязательно загрузите несколько его фотографий – так объявления вызывают больше доверия.

Самые популярные категории на Turkmenportal:

— Авто

— Работа

— Недвижимость

— Техника и устройства

— Прочие

Таким образом, любой желающий может легко и быстро разместить свое объявление на Turkmenportal совершенно бесплатно.