Как опубликовать бесплатное объявление на Turkmenportal
Turkmenportal – один из крупнейших интернет-ресурсов, позволяющих пользователям взаимодействовать друг с другом в сфере торговли и услуг. Его главное достоинство – огромная аудитория. Размещая объявление на Turkmenportal, можно быть уверенным, что его в самое ближайшее время увидят десятки, а то и сотни человек.
При этом опубликовать объявление на Turkmenportal может любой желающий абсолютно бесплатно. Давайте разберемся, как это сделать.
Как зарегистрироваться на Turkmenportal
Прежде чем приступить к продаже товара или услуги, нужно создать аккаунт на платформе. Это легко сделать следующим образом:
- Перейти на сайт turkmenportal.com или мобильную версию платформы.
- В правом верхнем углу навести курсор на иконку пользователя и выбрать пункт «Зарегистрироваться» в открывшемся меню.
- Заполнить форму регистрации – указать логин, пароль, электронную почту, имя или название компании
- Нажать кнопку «Зарегистрироваться»
Таким образом можно быстро создать аккаунт на Turkmenportal.
Как разместить объявление на Turkmenportal бесплатно
Когда регистрация завершена, можно приступать к публикации объявлений.
Для этого нужно нажать на кнопку «Добавить объявление» в правом верхнем углу любой страницы сайта.
В открывшейся форме заполнить контактные данные, выбрать категорию и город.
Если вы продаете товар, обязательно загрузите несколько его фотографий – так объявления вызывают больше доверия.
Самые популярные категории на Turkmenportal:
— Авто
— Работа
— Прочие
Таким образом, любой желающий может легко и быстро разместить свое объявление на Turkmenportal совершенно бесплатно.