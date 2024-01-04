Как опубликовать бесплатное объявление на Turkmenportal

Как опубликовать бесплатное объявление на Turkmenportal

Turkmenportal – один из крупнейших интернет-ресурсов, позволяющих пользователям взаимодействовать друг с другом в сфере торговли и услуг. Его главное достоинство – огромная аудитория. Размещая объявление на Turkmenportal, можно быть уверенным, что его в самое ближайшее время увидят десятки, а то и сотни человек.

При этом опубликовать объявление на Turkmenportal может любой желающий абсолютно бесплатно. Давайте разберемся, как это сделать.

Как зарегистрироваться на Turkmenportal

Прежде чем приступить к продаже товара или услуги, нужно создать аккаунт на платформе. Это легко сделать следующим образом:

  • Перейти на сайт turkmenportal.com или мобильную версию платформы.
  • В правом верхнем углу навести курсор на иконку пользователя и выбрать пункт «Зарегистрироваться» в открывшемся меню.
  • Заполнить форму регистрации – указать логин, пароль, электронную почту, имя или название компании
  • Нажать кнопку «Зарегистрироваться»

Таким образом можно быстро создать аккаунт на Turkmenportal.

Как разместить объявление на Turkmenportal бесплатно

Когда регистрация завершена, можно приступать к публикации объявлений.

Для этого нужно нажать на кнопку «Добавить объявление» в правом верхнем углу любой страницы сайта.

В открывшейся форме заполнить контактные данные, выбрать категорию и город.

Если вы продаете товар, обязательно загрузите несколько его фотографий – так объявления вызывают больше доверия.

Самые популярные категории на Turkmenportal:

— Авто

— Работа

— Недвижимость

— Техника и устройства

— Прочие

Таким образом, любой желающий может легко и быстро разместить свое объявление на Turkmenportal совершенно бесплатно.