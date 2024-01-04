Журналисты из Туркменистана стали участниками Московской международной премии «Честный взгляд»

В начале декабря в Москве состоялась церемония награждения победителей международной журналистской премии «Честный взгляд». Конкурс проводился для иностранных СМИ в шести номинациях. Организаторы получили более 200 заявок из 48 стран, в том числе из Туркменистана.

Как сообщает издание SNG.TODAY, в числе почетных гостей церемонии был туркменский журналист Тахир Агкаев. Он подчеркнул, что конкурс пропагандирует общечеловеческие ценности – дружбу и мир. По его словам, это позволяет творческим людям из разных стран встретиться и обсудить перспективы сотрудничества.

По мнению победительницы в номинации «Международное культурное партнерство с Россией» Натальи Вшивцевой, премия помогает сохранять общечеловеческие ценности и объединять людей. В интервью она рассказала, что прислала на конкурс несколько номеров своего казахстанского издания «Вестник АРСК» с материалами о сотрудничестве с Россией.

«Для нас важно, чтобы вся страна понимала, насколько много делается проектов казахстанско-российских. Необходимо, чтобы память о Великой Отечественной войне сохранялась, не исчезали культурные ценности», – отметила Наталья.

Российский политолог Александр Андони назвал премию эффективным инструментом «мягкой силы». По его мнению, она позволяет честным журналистам ощутить поддержку в выбранном пути и объединиться вокруг правды.