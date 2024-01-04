Жительница Туркменистана отпраздновала 116-летие

Жительница Дашогузского велаята Туркменистана Сарыгуль Мятиева отметила 116-летие, пишет газета «Туркменистан». День её рождения в паспорте официально указан как «1 января», поэтому она празднует его вместе с наступлением Нового года.

В этот день многочисленные родственники собираются, чтобы поздравить долгожительницу. В нынешнем году на празднование съехались её дети, 43 внука, 96 правнуков и 8 праправнуков.

Несмотря на почтенный возраст, Сарыгуль Мятиева сохраняет жизнерадостность и оптимизм, её речь и улыбка излучают доброту и мудрость.

Сарыгуль Мятиева проживает в поселке Багтылы Акдепинского этрапа Дашогузского велаята. Секретом своего долголетия она называет мирную и спокойную жизнь рядом с любимыми родственниками.