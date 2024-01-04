Главные новости к этой минуте – Turkmenportal

В Туркменистане

1. С 3 по 10 января в Туркменистане будет проводиться прием документов на обучение в вузах Китая и Венгрии по программам бакалавриата на 2024/2025 учебный год. Отбор будет вести Комиссия по приему документов в Туркменском государственном университете имени Махтумкули среди граждан страны, имеющих общее среднее, среднее профессиональное или высшее образование. В комиссии можно будет получить подробные сведения о перечне специальностей, количестве бюджетных мест, условиях обучения и проживания в Китае и Венгрии.

2. Председатель Правительства России Михаил Мишустин высоко оценил отношения Туркменистана и РФ в своем поздравительном послании Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю Нового 2024 года. По его словам, в 2023 году связи двух стран поступательно развивались на основе принципов стратегического партнерства, дружбы и взаимного уважения. Особое внимание он уделил успешному экономическому сотрудничеству.

3. На сайте Turkmenportal опубликована первая серия нового скетч-шоу Ýüzüň gülkünç, снятого при участии известных туркменских комиков. К своим легендарным образам Ходжа Ходжаева и Ашира Дяде вернулись заслуженный артист Туркменистана Ходжадурды Егендурдыев и народный артист Туркменистана Ашырмырат Гурбанов. Первый выпуск скетч-шоу от Turkmenportal вышел вечером 31 января 2023 года и за трое суток набрал более 15 тысяч просмотров. Увидеть серию можно по ссылке.

4. Министерство образования Туркменистана утвердило порядок реализации образовательных программ с использованием электронных и дистанционных технологий в учебных заведениях. Новый порядок принят в целях повышения доступности и качества образования, а также расширения использования современных образовательных технологий в учебных заведениях Туркменистана.

5. В Туркменистане стартовал традиционный новогодний театральный марафон. Праздничные спектакли и представления будут проходить ежедневно до 10 января.

6. В преддверии празднования 300-летнего юбилея туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги Ереванский государственный университет выступил с инициативой о создании на базе факультета востоковедения Центра туркменского языка, истории и культуры Туркменистана имени Махтумкули Фраги. Как сообщил заведующий кафедрой тюркологии Ереванского государственного университета, профессор Александр Сафарян, новый центр придаст мощный импульс туркменоведческим исследованиям и связям между армянскими и туркменскими собратьями по перу.

7. Пенсионный фонд Туркменистана обратился к предпринимателям страны с напоминанием о необходимости уплаты пенсионных взносов за II полугодие 2023 года.

В мире

8. Число погибших в результате серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава достигло 55 человек. Пострадавших насчитывается более 100. Самое разрушительное землетрясение магнитудой 7,6 произошло 1 января в регионе полуострова Ното. Оно стало сильнейшим в этой местности с 1885 года. В результате подземных толчков обрушились здания, остановилось движение поездов. Без электричества остались 32 тысячи домов. Также нарушено водоснабжение и связь, повреждены дороги.

9. Известный американский рэпер Снуп Догг присоединится к команде телеканала NBC в качестве специального корреспондента на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. В обязанности музыканта входит освещение спортивных событий, знакомство зрителей с достопримечательностями французской столицы и интервью с атлетами.

Новости спорта

10. Удачно начал 2024 год туркменский полузащитник Руслан Мингазов, выступающий за гонконгский «Китчи». В составе команды 32-летний футболист завоевал свой первый трофей в новом году – Кубок Премьер-Лиги Гонконга. В финальном матче «Китчи» в серии пенальти обыграл «Ли Ман» со счетом 5:4. В основное время матча, которое завершилось со счётом 2:2, голом отметился Руслан Мингазов.

11. Кубок Азии по футболу пройдет в Катаре с 12 января по 10 февраля 2024 года. В турнире примут участие 24 национальные сборные. По итогам группового этапа в плей-офф выйдут по 2 лучшие команды из каждой группы, а также 4 сборные, занявшие третьи места. Игры состоятся на 8 стадионах, включая 6 арен чемпионата мира 2022 года в Катаре.