В США шестилетний мальчик, научившийся читать в возрасте одного года, стал членом общества Менса

Шестилетнего вундеркинда из Техаса, научившегося читать в возрасте одного года и девяти месяцев, приняли в интеллектуальное общество Менса.

Чендлер Хьюз освоил программу по чтению для первого класса и программу по математике для второго класса еще в ясельной группе. После этого он пропустил детский сад и сразу поступил в школу. В будущем Чендлер хочет стать врачом и помогать людям. Об этом сообщает mel.fm со ссылкой на NBC News.

Самой юной американкой, принятой ранее в общество Менса, является двухлетняя Каше Квест. В этом возрасте она могла назвать и распознать по форме и расположению на карте все штаты США, считать до 100, знала все буквы и цифры, могла перечислить названия элементов периодической таблицы Менделеева и выучила 50 знаков языка жестов. IQ Каше Квест оценили на 148 баллов.

Дети младше 10 лет не проходят традиционное тестирование для вступления в общество Менса. Вундеркинды проходят независимое исследование при участии образовательного психолога. Результаты успешно пройденных испытаний должны быть нотариально заверены, после чего Менса выдаёт официальное заключение о приёме в организацию.