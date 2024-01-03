Число жертв разрушительных землетрясений в Японии достигло 55 человек

Число погибших в результате серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава достигло 55 человек, сообщает агентство Киодо. Пострадавших насчитывается более 100.

Самое разрушительное землетрясение магнитудой 7,6 произошло 1 января в регионе полуострова Ното. Оно стало сильнейшим в этой местности с 1885 года.

Наибольшее число жертв зафиксировано в городах Вадзима и Судзу – 24 и 20 погибших соответственно.

В результате подземных толчков обрушились здания, остановилось движение поездов. Без электричества остались 32 тысячи домов. Также нарушено водоснабжение и связь, повреждены дороги.

Спасательные работы в зоне бедствия продолжаются.