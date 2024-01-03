Сын известного туркменского скульптора подарил школе авторскую работу

Ученик 11 класса школы №72 Ашхабада Баллы Бабаев создал и передал в дар родной школе скульптурную композицию «Мальчик и дельфин», сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Открытие арт-объекта высотой около 2 метров состоялось во дворе школы. На церемонии присутствовали автор работы, ученики, преподаватели и директор учебного заведения.

Как пояснил Баллы Бабаев, его композиция из гипса символизирует единство человека и природы, призывает к миру и дружбе. Скульптура изображает мальчика и дельфина, играющих в мяч.

Баллы Бабаев – сын народного художника Туркменистана Сарагта Бабаева, создателя монумента Махтумкули Фраги в Ашхабаде. Изначально Баллы занимался живописью, но под влиянием отца заинтересовался скульптурой.

Работа «Мальчик и дельфин» – уже третий арт-объект, подаренный юным скульптором родной школе. Ранее он передал учебному заведению бюст ахалтекинского коня и фигуру алабая.