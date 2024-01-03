Руслан Мингазов забил гол и помог «Китчи» завоевать первый трофей в 2024 году

Удачно начал 2024 год туркменский полузащитник Руслан Мингазов, выступающий за гонконгский «Китчи». 1 января в составе команды 32-летний футболист завоевал свой первый трофей в новом году – HKPLC Cup-2023/24 (Кубок Комитета Премьер-Лиги Гонконга), передает корреспондент Turkmenportal.

В финальном матче «Китчи» в серии пенальти обыграл вице-чемпиона прошлого сезона «Ли Ман» со счетом 5:4. Основное время встречи завершилось со счётом 2:2. Мингазов вышел в стартовом составе и отметился голом на 14-й минуте.

На пути к финалу 28 декабря «Китчи» разгромил «Истерн» 5:0. Мингазов также вышел с первых минут матча и отличился забитым мячом.

Розыгрыш турнира HKPLC Cup-2023/24 был приурочен к 10-летию Премьер-Лиги Гонконга. В нем приняли участие 4 сильнейшие команды прошлого сезона. Победитель получил 80 000 гонконгских долларов, а финалист – 40 000.

Отметим, что Мингазов – воспитанник известного туркменского тренера Василия Карпова и сын бывшего игрока сборной Туркменистана Камиля Мингазова. Руслан выступал за ряд европейских клубов, в том числе пражскую «Славию», в составе которой стал чемпионом Чехии 2016/17.

В марте 2022 года Мингазов перешел в «Китчи», став первым туркменским легионером в Гонконге. В 2023 клуб продлил с ним контракт до 2025 года.