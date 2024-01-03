Преподаватель ИМО МИД прокомментировала успехи молодежной политики Туркменистана
Преподаватель Института международных отношений МИД Туркменистана Тылла Бабаева прокомментировала значительные успехи молодежной политики страны, подводя итоги 2023 года для сетевого издания CentralAsia.news.
Отдельное внимание она уделила принятому в Туркменистане обновленному Закону «О государственной молодежной политике» и программе на 2021-2025 годы для укрепления правовой базы работы с молодежью.
Также Бабаева напомнила, что в начале минувшего года прошел VIII съезд Молодежной организации имени Махтумкули, насчитывающей свыше 900 тысяч членов. Делегаты единогласно одобрили поправки в устав организации, учитывающие новый Закон и задачи, поставленные Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
Преподаватель обратила внимание, что в 2023 году около 37% членов туркменского парламента составляли молодые люди в возрасте до 35 лет. С целью повышения роли подрастающего поколения в управлении государством в Меджлисе также была создана группу молодых парламентариев.
Бабаева отметила инициативы Туркменистана по развитию международного молодежного сотрудничества, в том числе проведение в октябре учредительной сессии Диалога молодежи Центральной Азии и принятие Стратегии международного сотрудничества молодежи Туркменистана на 2023-2030 годы.
По словам преподавателя, в стране создаются условия для образования и развития способностей молодых талантов. Ряд молодых людей по итогам года получили высокие награды за успехи в науке, культуре, спорте и других сферах в ходе международной конференции и выставки, посвященных итогам года под девизом «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром».