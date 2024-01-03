Председатель Правительства России Михаил Мишустин высоко оценил отношения Туркменистана и РФ в своем поздравительном послании Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю Нового 2024 года, передает TDH.

По его словам, в 2023 году связи двух стран поступательно развивались на основе принципов стратегического партнерства, дружбы и взаимного уважения.

Особое внимание он уделил успешному экономическому сотрудничеству. В частности, Мишустин отметил укрепление торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного взаимодействия, а также реализацию совместных проектов в энергетике, промышленности и транспорте.

В завершение российский премьер выразил уверенность в дальнейшем расширении многоплановых двусторонних связей, которое будет способствовать запуску новых взаимовыгодных инициатив. По его словам, это полностью отвечает интересам обеих стран.