Главные новости к этой минуте – Turkmenportal

В Туркменистане

1. В преддверии Нового 2024 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступил с традиционным обращением к соотечественникам. Глава государства отметил, что уходящий год знаменателен в новейшей летописи независимого нейтрального Туркменистана масштабными реформами, а также торжественным открытием первого в истории страны «смарт-сити» – города Аркадаг. Вместе с тем по всей стране построе­но большое количество современных жилых домов, школ и детских садов, медицинских и спортивных объектов, сданы в эксплуатацию учреждения сферы культуры, парки, промышленные и другие сооружения, а также реализованы крупные проекты в топливно-энергетическом комплексе.

2. Первым ребенком, появившимся на свет в новом 2024 году в Туркменистане, стал мальчик по имени Аркадаг. Он родился ранним утром 1 января в Центре охраны здоровья матери и ребёнка города Аркадаг. Это уже третий ребенок в семье Какагелдиевых из Ахалского велаята. Малыш появился на свет весом 4,230 кг и ростом 54 см. Состояние здоровья матери и новорожденного врачи оценили как удовлетворительное. Гордые родители получили поздравления и подарки от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

3. В первый день Нового года воспитанники Дворца Döwletliler köşgi в Ашхабаде получили подарки от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова. Среди подарков – две интерактивные доски для школьников, комплекты зимней и спортивной одежды, национальные платья для девочек и новогодние сладости. Перед вручением подарков для ребят выступили популярные эстрадные исполнители, а также состоялось театрализованное представление с участием цирковых артистов.

4. Туркменистан приступит к реконструкции таможенного поста «Гарабогаз» на туркмено-казахстанской границе в начале января 2024 года. Цель проекта – расширение территории и повышение пропускной способности таможенного поста. В рамках реконструкции планируется переоборудовать административное здание, установить новые рентген-аппараты для досмотра автомобилей. Работы должны завершиться к концу 2024 года.

5. В новогоднюю ночь впервые на площади города Аркадаг развернулись красочные новогодние представления с участием певцов и творческих коллективов. Новый туркменский город впервые принял участие в праздничном телемосте, который по традиции связал жителей разных регионов страны и Ашхабада. Новый город был открыт 29 июня 2023 года при участии Президента Туркменистана и зарубежных гостей. За 7 месяцев в городе проведено множество различных мероприятий как национального, так и международного уровней.

6. Размеры заработных плат, пенсий и государственных пособий, стипендий в Туркменистане увеличены на 10 процентов с 1 января 2024 года. Соответствующий Указ Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал на расширенном заседании Правительства, посвященном итогам первого полугодия 2023 года. Документ предписывает «с 1 января 2024 года повысить на 10 процентов размеры заработной платы работников финансируемых из бюджета учреждений, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, пенсий и государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.

В мире

7. На телеканале ТНТ состоялась премьера ремейка советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая. Фильм получил название «Иван Васильевич меняет всё!». Сюжет ремейка повторяет оригинальную историю: инженер-изобретатель Шурик случайно переносит царя Ивана Грозного в XXI век. Однако в ремейке машина времени работает через интернет, и из-за постоянных сбоев в Сети путешественников во времени может забросить в самые разные страны и эпохи.

8. Рас-эль-Хайма в ОАЭ установила новый мировой рекорд по масштабу новогоднего фейерверка. Шоу, проведенное в канун 2024 года, попало сразу в две номинации Книги рекордов Гиннесса. Фейерверк протянулся вдоль 4,5-километровой береговой линии между искусственным архипелагом Аль-Марджан и районом Аль-Хамра. Это стало самой длинной линией фейерверков как на воде, так и в небе. Помимо классических фейерверков на воде, в шоу были задействованы более 1000 дронов с пиротехникой и светодиодами.

9. Королева Дании Маргрете II потрясла нацию, объявив о своем решении отречься от престола в новогоднем телеобращении. Официальное отречение состоится 14 января, в день 52-ой годовщины ее восхождения на трон. После ухода Маргрете новым королем Дании станет ее старший сын, наследный принц Фредерик.

Новости спорта

10. Федерация футбола Ирана попросила итальянскую «Рому» разрешить нападающему Сердару Азмуну выступить за национальную команду на Кубке Азии. Турнир пройдет в Катаре с 12 января по 10 февраля, соперниками иранской сборной будут команды ОАЭ, Гонконга и Палестины.

11. В заключительном туре чемпионата Туркменистана по футболу среди клубов высшей лиги футбольный клуб «Небитчи» из Балканабата одержал победу над «Шагадамом» из Туркменбаши со счётом 2:0. До этого тура «Небитчи» и «Ахал» претендовали на бронзовые медали чемпионата. «Небитчи» имел преимущество в 5 очков и благодаря победе стал недосягаемым для «Ахала», завоевав в 7-й раз в своей истории бронзовые медали национального первенства. «Небитчи» в 24 матчах набрал 43 очка. Лучшим бомбардиром команды стал Махтымберды Беренов, который забил 10 мячей.

12. Драматичный инцидент произошел на теннисном корте в Брисбене во время матча квалификации на турнире ATP между австрийцем Домиником Тимом и австралийцем Джеймсом Маккеем. Игра была внезапно прервана появлением ядовитой змеи прямо на корте. Сообщается, что 50-сантиметровая восточная коричневая змея выползла во втором сете матча. Для поимки опасной рептилии пришлось вызывать сотрудников службы безопасности турнира. Им удалось поймать змею и унести ее с корта, после чего игра была возобновлена.