В Туркменистане вступил в силу Указ о повышении размеров заработной платы на 10%

Размеры заработных плат, пенсий и государственных пособий, стипендий в Туркменистане увеличены на 10 процентов с 1 января 2024 года.

Напомним, соответствующий Указ Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал на расширенном заседании Правительства, посвященном итогам первого полугодия 2023 года.

Документ предписывает «с 1 января 2024 года повысить на 10 процентов размеры заработной платы работников финансируемых из бюджета учреждений, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, пенсий и государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.

Также, документ устанавливает:

минимальный размер пенсий участников Великой Отечественной войны в размере 2070 манатов в месяц;

минимальный размер пенсий супруг участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла в размере 605 манатов в месяц;

базовую величину для определения минимального размера пенсий в размере 500 манатов;

базовую величину для исчисления государственных пособий в размере 470 манатов.

Кроме того, указ главы государства устанавливает по Туркменистану минимальный размер заработной платы в размере 1280 манатов и предписывает использовать его для упорядочения месячных заработных плат.

«Увеличение размеров заработной платы обеспечить за счёт усовершенствования структуры учреждений, предприятий и организаций, повышения эффективности использования производственных мощностей и производительности труда работников, задействования неиспользованных внутренних резервов», – говорится в документе.