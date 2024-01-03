В Ашхабаде состоялась презентация первой книги Сердара Бердымухамедова

Сегодня в здании общественных организаций Туркменистана прошла презентация первой книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова Ýaşlar – Watanyň daýanjy («Молодежь – опора Родины»).

В презентации приняли участие представители дипломатического корпуса Туркменистана, аккредитованных в стране дипмиссий и международных организаций, профессорско-преподавательский состав вузов, СМИ и студенческая молодёжь.

В рамках мероприятия была организована выставка и музыкальные выступления мастеров искусств, сообщает МИЦ.

В книге Президента Ýaşlar – Watanyň daýanjy отражены успехи и достижения молодого поколения страны на современном этапе.

Напомним, о выходе книги глава государства сообщил в ходе рабочего совещания с хякимами велаятов и вице-премьером по АПК Тангрыгулы Атахаллыевым.