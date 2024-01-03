«Абдыш-Ата» Теймура Чарыева сыграет с командой из Тайваня в интерзональном полуфинале Кубка АФК

В штаб-квартире АФК состоялась церемония жеребьёвки плей-офф Кубка АФК по футболу. По её итогам, соперником чемпиона Кыргызстана «Абдыш-Аты» в полуфинале межзонального этапа стал клуб «Тайчунг Футуро» из Тайваня, пишет издание sport.kg.

Напомним, что по итогам группового раунда «Абдыш-Ата» стала победителем Центральной зоны и вышла в стадию плей-офф Кубка АФК сезона-2023/24. Отметим, что на данном этапе сыграют 11 команд из пяти зон.

Чемпионы Юго-Восточной, Центральной, Южной и Восточной зон встретятся в полуфиналах межзонального этапа, которые пройдут в формате игр «дома» и «в гостях». Победители пар выйдут в финал этого этапа, который определит одного из финалистов турнира. Вторым финалистом станет победитель Западной зоны.

Матчи полуфинала межзонального этапа состоятся 6-7 и 13-14 марта 2024 года.

В составе «Абдыш-Аты» выступает полузащитник сборной Туркменистана Теймур Чарыев. В прошлом сезоне вместе с клубом он стал серебряным призёром Кубка Кыргызстана и чемпионом национального первенства. Всего за сезон Чарыев забил 3 гола и отдал 8 результативных передач во всех турнирах за «Абдыш-Ату».