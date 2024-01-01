Туркменистан начнет реконструкцию таможенного поста «Гарабогаз» в январе

Туркменистан приступит к реконструкции таможенного поста «Гарабогаз» на туркмено-казахстанской границе в начале января 2024 года, сообщает сайт Государственной таможенной службы Туркменистана.

Цель проекта – расширение территории и повышение пропускной способности таможенного поста.

В рамках реконструкции планируется переоборудовать административное здание, установить новые рентген-аппараты для досмотра автомобилей. Работы должны завершиться к концу 2024 года.