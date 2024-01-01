Туркменистан и Китай обсудили расширение системы уполномоченных экономических операторов

Делегация Государственной таможенной службы Туркменистана встретилась с представителями Главного таможенного управления Китая для обсуждения механизма реализации подписанного в октябре Меморандума о взаимопонимании по расширению возможностей системы уполномоченных экономических операторов (УЭО). Об этом сообщает официальный сайт туркменской таможенной службы.

Встреча прошла в административном здании Шэньчжэньской таможни с участием заместителя генерального директора Департамента Аудиторского контроля и управления предприятиями Главного таможенного управления КНР Чжу Фана и группы китайских специалистов по системе УЭО.

Стороны подробно обсудили опыт и вопросы реализации программ УЭО в различных китайских таможнях. Для наглядности туркменским гостям продемонстрировали процесс обучения и выдачи сертификатов УЭО на базе Учебного центра Шэньчжэньской таможни и в штаб-квартире частной компании.

Кроме того, в рамках визита делегация Туркменистана ознакомилась с инфраструктурой и смарт-технологиями морского порта Маван, а также посетила международный почтовый хаб Шэньчжэня.