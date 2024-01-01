Новогодние ярмарки в Туркменистане дарят праздничное настроение

Организованные по всему Туркменистану новогодние ярмарки привлекают многочисленных покупателей. Накануне праздника в магазинах, на рынках и в торговых центрах царит праздничное настроение, пишет издание «Туркменистан: Золотой век».

Жители страны активно готовятся к встрече Нового года – закупают продукты и подарки. В список покупок входят как ингредиенты для традиционных блюд национальной кухни – мантов, плова, догромы, шашлыка, так и разнообразные фрукты и сладости.

Особой популярностью на ярмарках пользуются фрукты: яблоки, груши, цитрусовые, виноград, клубника, а также экзотика – ананасы, авокадо и питайя. А из сладостей – сухофрукты, различные орехи, в том числе грецкие, фисташки, миндаль.

Продавцы вежливо консультируют покупателей, помогают с выбором, а по завершении покупки поздравляют с наступающим праздником. Такая забота о клиентах ещё больше поднимает всем настроение.