На телеканале «Россия 1» показали репортаж с многопрофильной выставки в Ашхабаде

На российском телеканале «Россия 1» 30 декабря прошёл репортаж с многопрофильной выставки, состоявшейся в Торгово-промышленной палате Туркменистана и ставшей своеобразным подведением итогов уходящего года «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром».

Известный российский журналист, руководитель Центральноазиатского бюро ВГТРК Роберт Францев подробно рассказал об экспозиции, а также взял интервью у студентов, молодых учёных, спортсменов, чьи достижения в 2023 году приумножили славу Туркменистана.