Глава Халк Маслахаты лично поздравил футболистов «Аркадага» с победами

В ходе рабочей поездки в город Аркадаг председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов лично поздравил футболистов местного клуба с недавними победами. Национальный Лидер туркменского народа обсудил со спортсменами пути дальнейшего успешного выступления команды и осмотрел подаренный Президентом Туркменистана автобус, сообщает МИЦ.

Встреча прошла в теплой дружеской обстановке. Футболисты и руководители клуба выразили Национальному Лидеру благодарность за поддержку и внимание к команде. Особенно их впечатлил подарок – фотография Президента страны, подписывающего футбольный мяч.

В завершение встречи Гурбангулы Бердымухамедов сделал с футболистами памятное фото и дал поручения по созданию для команды лучших условий для тренировок и подготовки к матчам.