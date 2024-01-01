В Туркменистане юные спортсмены совершили увлекательный поход к пещерам каменного века

В преддверии Нового года воспитанники спортивной секции по настольному теннису Культурно-спортивного комплекса ТКНПЗ вместе с тренером и родителями предприняли увлекательную экскурсию к таинственным пещерам каменного века, расположенным в 30 км от города Туркменбаши, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Целью коллективного похода было расширение кругозора и познаний об истории родного края.

Путешественники добрались до пещер на автобусе, а последние 3 километра преодолели пешком. Поднявшись на 75-100 метровую высоту к уступам скал с плоскими вершинами, они оказались у входов в подземные полости.

Экскурсанты увидели темные ходы вглубь пещер и дымоходы наружу. По словам историка Виктора Черепанова, в этих пещерах обитали кроманьонцы, которые умели изготавливать орудия труда и охоты, гонялись за мамонтами и носорогами.

В ходе экскурсии юные слушатели проявили глубокие знания истории Земли. Они вели оживленную дискуссию о вымерших миллионы лет назад динозаврах, о происхождении гор Кайлю из морских осадков и об отпечатках древних моллюсков в камне.

Экскурсия вызвала большой интерес у молодежи и получила высокую оценку от их родителей.