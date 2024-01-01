В Туркменистане организуют новогодний праздник для юных граждан страны

По сложившейся доброй традиции в первые дни нового 2024 года юные туркменистанцы будут приглашены на главную – государственную ёлку страны. В нынешнем году яркие новогодние представления пройдут в большом зале Торгово-промышленной палаты Туркменистана с 2 по 10 января, сообщили в Министерстве образования страны.

На праздник в столицу приглашены воспитанники домов сирот, интернатов, а также отличившиеся в учёбе школьники и юные артисты-победители творческих конкурсов. В увлекательном представлении примут участие детские творческие коллективы, популярные эстрадные исполнители, лучшие танцевальные коллективы страны, артисты столичных театров.

Много сюрпризов ждет здесь детвору: весёлые игры, викторины и конкурсы, встречи с любимыми сказочными героями и, конечно же, с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые поведут ребят в праздничные хороводы вокруг новогодней елки.

В память о незабываемом празднике детвора получит замечательные новогодние подарки.

Напомним, новогодние представления, организованные Министерством образования и Министерством культуры Туркменистана, хякимликом столицы, продлятся до конца школьных каникул. Всего же за праздничные дни здесь побывают около 4 тысяч юных туркменистанцев.