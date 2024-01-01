В восточном регионе Туркменистана наградили победителей творческого конкурса

В Лебапском велаяте подведены итоги и объявлены победители творческого конкурса, который организовали редакция велаятской газеты «Туркмен гундогары» и областной совет Молодежной организации имени Махтумкули.

В номинации «статьи» первое место занял механик производственного объединения Lebapawtoulag, руководитель первичной молодежной организации Мовлам Хайтгулыев; второе место — специалист Центральной библиотеки Койтендагского этрапа Орал Темиров и третье место — Эркин Ниязов, главный специалист Койтендагского этрапского совета Молодежной организации.

В номинации художественного рассказа первое место заняла Хумаржан Гасанова, студентка Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди; второе место — Шатлык Худайназаров, преподаватель Туркменского государственного педагогического института имени С.Сейди; третье место — Гульнара Джораева, учительница 26-й средней школы Даневского этрапа.

В номинации «поэзия» первое место завоевал учитель средней школы №18 Халачского этрапа Эсен Чарыев; второе место — житель Меканского генгешика Ходжамбазского этрапа, пенсионер Базар Шалиев; третье место — житель села Достлук Койтендагского этрапа, пенсионер Бабанияз Бориев.

Победители были награждены почетными грамотами и памятными подарками от областного совета Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули, сообщает издание Jeyhun.news.