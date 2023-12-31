Руководитель РЦПДЦА поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с новогодними праздниками

Глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Специальный представитель Генерального секретаря ООН Каха Имнадзе направил Национальному Лидеру туркменского народа, председателю Халка Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову поздравительную телеграмму по случаю наступающего Нового 2024 года, пишет TDH.

«Мне доставляет огромное удовольствие поздравить Вас от имени Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и от себя лично по случаю Нового 2024 года!

За прошедший год, который по инициативе Туркменистана был объявлен годом Диалога как гарантии мира, активизировалось региональное сотрудничество, был внесён большой вклад в укрепление культуры мира, формирование атмосферы доверия и взаимопонимания как в регионе Центральной Азии, так и за его пределами.

Глубоко убеждён, что Ваша деятельность во главе высшего представительного органа предоставит народу Туркменистана новые перспективы и возможности в принятии важнейших для государства общественно-политических решений.

Туркменистан придаёт важное значение роли Организации Объединённых Наций в укреплении регионального и межрегионального диалога и сотрудничества в поиске взаимоприемлемых решений важных задач как в регионе Центральной Азии, так и на глобальном уровне. Убеждён, что плодотворные связи между Туркменистаном и ООН будут и дальше крепнуть в интересах мира и стабильности в регионе.

Особую признательность хотел бы выразить за содействие Региональному центру в осуществлении его деятельности.

Желаю Вам, уважаемый Гурбангулы ­Мяликгулыевич, крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в ответственной государственной деятельности во благо процветания Туркменистана», – говорится в поздравительном послании Руководителя Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.