Президент Туркменистана получил поздравительную телеграмму от главы Узбекистана

На имя Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова поступило поздравительное послание по случаю наступающего Нового 2024 года от главы Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает TDH.

В своем послании узбекский лидер выразил искренние поздравления главе Туркменистана и всем гражданам страны, отметив достижение больших практических результатов в углублении многогранных отношений между странами в уходящем году.

По словам Президента Узбекистана, в 2023 году благодаря решительным совместным действиям и интенсивности взаимных визитов удалось значительно расширить сотрудничество в различных областях. Шавкат Мирзиёев подчеркнул тесную связь между узбекским и туркменским народами, имеющими общую историю, язык, религию и культуру.

В письме выражена уверенность, что системная работа по развитию взаимовыгодных связей во всех сферах продолжится и в новом 2024 году.

Президент Узбекистана пожелал своему туркменскому коллеге крепкого здоровья, счастья и успехов на ответственном посту главы государства. Туркменскому народу он пожелал мира и дальнейшего прогресса.