Президент Туркменистана получил поздравления с Новым годом от зарубежных коллег

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов получил поздравительные послания по случаю наступающего Нового 2024 года от глав зарубежных государств, сообщает TDH.

В частности, главу туркменского государства поздравили Президент России Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин, Премьер-министр Японии Фумио Кисида с супругой, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент ОАЭ Мохаммед Бин Зайед Аль Нахайян, Президент Италии Серджио Маттарелла, Президент Республики Корея Юн Сок Ёль с супругой и др.

В своих посланиях главы зарубежных государств высоко оценили развитие двусторонних отношений с Туркменистаном в уходящем году и выразили уверенность в их дальнейшем укреплении.