Президент Сердар Бердымухамедов получил поздравительное послание от Эмомали Рахмона

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов получил поздравительное послание от главы Таджикистана Эмомали Рахмона по случаю наступающего Нового года, сообщает TDH.

В письме глава Таджикистана выразил удовлетворение развитием дружеских отношений между странами в уходящем году и намерение продолжать стратегическое партнерство.

Эмомали Рахмон отметил важные вехи в двусторонних отношениях в 2023 году, в частности, 30-летие установления дипломатических отношений и государственный визит Президента Сердара Бердымухамедова в Таджикистан. Переговоры на высшем уровне в рамках визита, по словам Эмомали Рахмона, еще раз подтвердили важность поддержания регулярного диалога лидеров для плодотворного развития туркмено-таджикских отношений.

Выразив уверенность, что стратегическое партнерство двух стран будет и далее укрепляться общими усилиями, Президент Таджикистана пожелал своему туркменскому коллеге крепкого здоровья, счастья и новых успехов.