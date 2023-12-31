«МИР 24» подготовил новогодний репортаж из Ашхабада о самой высокой ёлке в СНГ
В преддверии Нового года в столице Туркменистана установлена самая высокая елка среди стран СНГ. Ее высота составляет 44 метра. Пихту для главной елки Ашхабада специально привезли из Сибири. Для украшения использованы 55 тысяч лампочек и 4 тысячи игрушек, сообщает «МИР 24».
Оформление столицы к праздникам в этом году отличается особой пышностью. Помимо главной елки, город украшен световыми инсталляциями и композициями. Жители и гости Ашхабада активно фотографируются на их фоне.
В репортаже МИР 24 приняли участие местные школьники. Они поделились своим восторгом от новогоднего оформления города и рассказали, что получили подарки от Деда Мороза после выступления со стихами.
Таким образом, Ашхабад встречает 2024 год с размахом, создав праздничную атмосферу для своих жителей и гостей. Высочайшая елка стала одним из символов предстоящего Нового года.