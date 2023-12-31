Компания Toyota подвела итоги конкурса детских рисунков «Автомобиль мечты»

29 декабря в преддверии Нового года компания Toyota подвела итоги ежегодного конкурса детских рисунков «Автомобиль мечты». В офис компании в Японии были отправлены работы конкурсантов со всего мира. Здесь специальная комиссия отобрала лучшие рисунки.

Первое место в возрастной группе 8-11 лет было присвоено Агаевой Амине из Туркменистана. Девочка стала обладательницей главного приза от Toyota – планшета Samsung Tab S9.

Церемонию награждения в русском драмтеатре имени А.С. Пушкина в Ашхабаде провел официальный дилер Toyota в Туркменистане – ХО «Гарагум Улаг».

На мероприятие были приглашены 250 человек. Среди них, юные художники, принявшие участие в конкурсе «Автомобиль мечты» и их родители. Дети получили массу приятных впечатлений. Им показали спектакль «Проделки Бабы Яги», а также вручили новогодние подарки.

«Мы в Toyota верим, что все великие открытия рождаются из робкой идеи. Ваши рисунки поразили нас своей оригинальностью и воображением. Возможно, кто-то из вас станет инженером или дизайнером, и вы будете создавать автомобили будущего. Желаем вам успехов в учебе, творчестве и жизни! Наш дилерский центр ждет ваши новые работы в следующем году!», – отметил представитель компании.

Компания «Гарагум Улаг» поздравляет всех туркменистанцев с Новым годом!