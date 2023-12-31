Глава Халк Маслахаты направил поздравительное послание Президенту Туркменистана

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты направил поздравительное послание Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю объявления нового 2024 года годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», пишет TDH.

«Правительство нашей независимой страны прилагает большие усилия для популяризации бесценного культурного наследия нашего народа и произведений известных деятелей туркменской классической литературы на международном уровне. Особое место в этом ряду занимает Махтумкули Фраги – великий мыслитель и мастер слова.

Его произведения высоко ценятся в мире. Потому что в стихах этого выдающегося поэта ярко выражены общечеловеческие ценности, которые никогда не потеряют своего значения – такие, как любовь к Родине, гуманизм, миролюбие, творчество, братство.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства сбылись мечты нашего великого поэта Махтумкули Фраги, сказавшего: «О суверенном государстве все думы мои», о мирной, единой и благополучной жизни нашего народа. Выдающийся мастер слова, он был настоящим патриотом, мечтающим о нерушимом и суверенном Туркменском государстве, единстве и стабильности. Махтумкули – великий мастер слова, в своих произведениях он размышлял о культуре, искусстве, традициях, истории и туркменском народе. Махтумкули – это гордость туркмен, его признают поэтом прошлого, настоящего и будущего. Наш мудрый поэт – мастер, принёсший в мир туркменскую литературу.

Высокочтимый наш Президент!

По случаю 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги на заседании Постоянного совета Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) была единогласно поддержана инициатива страны об объявлении 2024 года годом «Махтумкули Фраги – великий поэт и мыслитель тюркского мира», а коллекция рукописей поэта включена в Международный реестр «Память мира» ЮНЕСКО.

Уважаемый Президент!

Ваши удачные шаги в продвижении культурной дипломатии, в том числе в области сохранения богатого культурного наследия тюркоязычных народов, являющегося неотъемлемой частью культурного достояния мира, выступают очередным свидетельством успешности Вашей политики по его изучению и распространению в мире.

В году «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром» по предложению постоянно нейтрального Туркменистана «300-летие со дня рождения Махтумкули Фраги» в 2024–2025 годах будет включено в Список знаменательных дат, отмечаемых совместно с Организацией ООН по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО), что ещё больше укрепит международный авторитет нашей страны в мире.

Его Превосходительство наш Президент!

Под Вашим руководством возводимый в предгорьях Копетдага памятник Махтумкули Фраги – дань уважения поэту, его творчеству, философским взглядам. Чтобы почтить память нашего мудрого поэта и увековечить его великое имя не только в стране, но и в мире, его монументы, барельефы и бюсты открыты и устанавливаются в скверах, в образовательных центрах, его именем называются улицы. Это является ещё одним подтверждением того, что произведения великого философа признаны на мировом уровне.

Воодушевлённо звучащая поэ­зия Махтумкули стала напоминанием о благородных принципах нашего народа, таких, как дружелюбие, добрососедство, укрепление международного гуманитарного сотрудничества. По случаю 300-летия со дня рождения нашего муд­рого поэта многочисленные научные, культурные и другие мероприятия, посвящённые жизни и творчеству великого сына туркменского народа, проводимые в стране и за рубежом, являются знаком большого уважения к литературному наследию Махтумкули – выдающегося художника и мастера слова туркмен.

Уважаемый Аркадаглы Герой Сердар!

От имени Халк Маслахаты Туркменистана ещё раз сердечно поздравляю Вас с объявлением 2024 года годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

Пусть наступающий год станет годом великих свершений, современных реформ и развития нашего мощного государства, прославляющего философские воззрения и стихи нашего Махтумкули!

Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия и успехов в государственных делах общечеловеческой значимости», – говорится в поздравительном послании Гурбангулы Бердымухамедова.