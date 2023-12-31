В Туркменистане прошел предновогодний показ мод современных национальных нарядов

В рамках международной конференции и выставки, посвященных году «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром», в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана состоялся показ мод национальных нарядов в современной интерпретации – Juwanlyk gözelligi, передает корреспондент Turkmenportal.

Посетители имели возможность лицезреть современные туркменские платья, выполненные в национальном стиле в сочетании с современными трендами. Модели демонстрировали изящные наряды из натуральной ткани, украшенные этническим орнаментом и дополненные современными аксессуарами.

Присутствующие высоко оценили стиль одежды и подчеркнули, что такие мероприятия вдохновляют зарубежных дизайнеров на создание новых моделей в туркменских традициях.