В ИМО МИД Туркменистана наградили лучших студентов и преподавателей

Торжественная церемония награждения лучших студентов и преподавателей 2023 года состоялась в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

Как отметил в своем выступлении ректор института Джумамырат Гурбангелдиев, в результате масштабной деятельности, проводимой в стране под руководством главы государства, созданы все необходимые условия, имеются благоприятные возможности для реализации творческого и интеллектуального потенциала туркменской молодежи, которая, в свою очередь, занимает все более активные позиции во всех сферах жизни государства.

Отличившимся студентам и педагогам вручили почетные грамоты, ценные и памятные подарки, а также новогодние сладости.

Продолжением мероприятия стал праздничный концерт.