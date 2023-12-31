Восемь туркменских вузов получили международные сертификаты в области экологии

В ходе международной научно-практической конференции в Ашхабаде, организованной по инициативе Президента Сердара Бердымухамедова, ряду вузов Туркменистана были вручены сертификаты о включении в международный рейтинг по экологии, пишет TDH.

В их числе: Международный университет нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева, Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огуз хана, Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А.Ниязова, Туркменский государственный институт финансов, Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана, Институт инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана, Государственный энергетический институт Туркменистана, Туркменский сельскохозяйственный институт.

Сертификаты представителям вузов вручил руководитель рейтингового агентства UI GreenMetric World University Ranking Рири Фитри Сари.