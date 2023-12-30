Xiaomi представила свой первый автомобиль SU7

Компания Xiaomi представила свой первый автомобиль Xiaomi SU7. Это мощный и экологичный седан C-класса с самым низким в мире коэффициентом лобового сопротивления Cd 0,195, отмечают в компании.

Модель имеет длину 4997 мм, колесную базу 3000 мм, ширину 1963 мм и высоту 1440 мм. Производитель называет это «золотым сечением» в плане соотношения характеристик.

Автомобиль оснащен фарами, в которых используется адаптивная конструкция фар ADB с 4 линзами и 12-пиксельной матрицей. Они регулируются интеллектуально в зависимости от изменений освещенности, обеспечивая отличное освещение при движении в ночное время. Сверхширокоугольное освещение на 160° (по 80° с каждой стороны) обеспечивает четкую видимость поверхности дороги, а вспомогательные фонари автоматически освещают внутреннюю часть поворота.

Салон Xiaomi SU7 представлен в трёх цветовых решениях: Galaxy Grey, Twilight Red и Obsidian Black.



Автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,78 секунды, имеет максимальную скорость 265 км/ч. Это превышает 260 км/ч у Porsche Taycan Turbo и 250 км/ч у Tesla Model 3.

Xiaomi SU7 поддерживает Boost и несколько режимов движения. Тормозной путь на скорости 100 км/ч составляет 33,3 м, что также лучше, чем 34 м у Porsche Taycan Turbo.

Xiaomi SU7 Max получил полный привод с максимальной мощностью 673 л.с. и максимальным крутящим моментом 838 Нм. Автомобиль будет оснащен двигателями Xiaomi V6 и V6.

Запас хода Xiaomi SU7 по циклу CLTC оценили в 800 км. Машина поддерживает сверхбыструю зарядку 800 В, за 5 минут можно пополнить запас хода на 200 км, а за 15 минут зарядиться на 510 км. Эти показатели лучше, чем у Tesla Model S Plaid.