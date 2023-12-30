Microsoft приобрела за $76 млн тыквенную ферму в Висконсине. Изначально ее оценивали в $600 тыс.

Microsoft собирается построить в Висконсине новый филиал центра обработки данных и скупает там акры земли. Так, технологический гигант выкупил у семьи Крейцигер участок площадью 165 га примерно за $76 млн, сообщает Milwaukee Business Journal.

Семья Крейцигер управляла на этой земле тыквенной фермой Land of the Giants Pumpkin Farm. Сама недвижимость оценивается чуть менее чем в $600 тыс. Сумма сделки оказалась более чем в три раза больше суммы, которую местное правительство предложило семье Кройцигер еще в 2017 году в рамках соглашения с производителем iPhone Foxconn. Семья не была против продажи земли, однако рассчитывала получить за нее более высокую цену.

Местный адвокат Дэвид Барнс, который представляет интересы семьи Кройцигер, заявил, что они «желают добра деревне и Microsoft, и будут признательны людям, уважающим их частную жизнь».

Тем временем Microsoft заключила соглашения о землепользовании с местными властями округов и муниципалитетов и приобрела еще около 5 км² земли для строительства своих центров обработки данных.

По данным издания, первая фаза строительства уже ведется, ее стоимость обойдется примерно в $1 млрд.

Компания ожидает, что на первом этапе будут созданы 200 рабочих мест, но в будущем могут появиться еще 460 вакансии.