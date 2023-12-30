ТЮРКСОЙ создала ассоциацию кинематографистов тюркского мира

По инициативе международной организации ТЮРКСОЙ в Ташкенте начала работать Ассоциация кинематографистов тюркского мира, сообщает Trend.

В учредительном собрании приняли участие руководители киноиндустрии тюркоязычных стран, в том числе представитель ТЮРКСОЙ по кинематографии Салим Эзер, гендиректор Управления кинематографии Турции Еркин Йылмаз, глава Агентства кинематографии Узбекистана Фирдос Абдухаликов, глава азербайджанского Агентства кино Орхан Фикретоглы, президент объединения «Казахфильм» Азамат Сатыбалды, директор Департамента кинематографии Кыргызстана Акжол Бекболотов.

Ассоциация создана для возрождения киноискусства тюркского мира, создания совместных кинопроектов, совместных производств новых фильмов, а также для вывода лучших фильмов на международную арену, создания единой системы кинопроката для фильмов тюркоязычных государств.

Также учредители задались целью повысить престиж Ташкентского международного кинофестиваля и международного кинофестиваля «Коркут-Ата».

В будущем планируется создание Киноакадемии тюркского мира, которая станет платформой для совместных кинопроектов тюркских народов.