Названы десять самых популярных ИИ-инструментов 2023 года

2023 год многие уже называют годом ИИ. Темпы инноваций в этой области действительно впечатляют.

Так, компания Writerbuddy.ai, занимающаяся написанием онлайн-контента, провела опрос, согласно которому в период с сентября 2022 года по август 2023 года ChatGPT посетили более 14 млрд человек.

Writerbuddy проанализировал более 3 тыс. инструментов ИИ, чтобы определить, какие из них использовались чаще остальных. На 50 лучших ИИ инструментов пришлось в общей сложности 24 млрд посещений. Причем большинство пользователей – мужчины.

Топ-10 самых популярных ИИ инструментов выглядит следующим образом: