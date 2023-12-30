Названы десять самых популярных ИИ-инструментов 2023 года
2023 год многие уже называют годом ИИ. Темпы инноваций в этой области действительно впечатляют.
Так, компания Writerbuddy.ai, занимающаяся написанием онлайн-контента, провела опрос, согласно которому в период с сентября 2022 года по август 2023 года ChatGPT посетили более 14 млрд человек.
Writerbuddy проанализировал более 3 тыс. инструментов ИИ, чтобы определить, какие из них использовались чаще остальных. На 50 лучших ИИ инструментов пришлось в общей сложности 24 млрд посещений. Причем большинство пользователей – мужчины.
Топ-10 самых популярных ИИ инструментов выглядит следующим образом:
- ChatGPT — 14,6 млрд использований;
- Character.ai — 3,8 млрд;
- Quillbot — 1,1 млрд;
- Midjourney — 500,4 млн;
- Hugging Face — 316,6 млн;
- Bard — 241,6 млн;
- NovelAI — 238,7 млн;
- Capcut — 203,8 млн;
- Janitor AI — 192,4 млн;
- Civitai — 177,2 млн.