Названы десять самых популярных ИИ-инструментов 2023 года

Названы десять самых популярных ИИ-инструментов 2023 года

2023 год многие уже называют годом ИИ. Темпы инноваций в этой области действительно впечатляют. 

Так, компания Writerbuddy.ai, занимающаяся написанием онлайн-контента, провела опрос, согласно которому в период с сентября 2022 года по август 2023 года ChatGPT посетили более 14 млрд человек.
Writerbuddy проанализировал более 3 тыс. инструментов ИИ, чтобы определить, какие из них использовались чаще остальных.  На 50 лучших ИИ инструментов пришлось в общей сложности 24 млрд посещений. Причем большинство пользователей – мужчины.
Топ-10 самых популярных ИИ инструментов выглядит следующим образом:

  • ChatGPT — 14,6 млрд использований;
  • Character.ai — 3,8 млрд;
  • Quillbot — 1,1 млрд;
  • Midjourney — 500,4 млн;
  • Hugging Face — 316,6 млн;
  • Bard — 241,6 млн;
  • NovelAI — 238,7 млн;
  • Capcut — 203,8 млн;
  • Janitor AI — 192,4 млн;
  • Civitai — 177,2 млн.