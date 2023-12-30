Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по быстрым шахматам

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен в пятый раз выиграл чемпионат мира по рапиду.

Турнир прошел в Самарканде. Карлсен набрал десять очков в 13 турах, не потерпев ни одного поражения.

Ранее норвежец выигрывал турнир в 2014, 2015, 2019 и 2022 годах.

29–30 декабря в столице Узбекистана пройдет мировое первенство по блицу. Действующим чемпионом является Карлсен.

Карлсен — 16-й чемпион мира по классическим шахматам, в прошлом году он отказался защищать титул против Яна Непомнящего. В итоге в чемпионском матче россиянин встретился с китайцем Дин Лижэнем и проиграл на тай-брейке.