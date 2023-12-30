Евросоюз готов к дальнейшему расширению сотрудничества с Туркменистаном

В Европейском Союзе рассчитывают и дальше расширять взаимоотношения с Туркменистаном во всех сегментах. Об этом в своем новогоднем обращении к туркменистанцам, опубликованном в государственной печати, заявила посол ЕС в Туркменистане Беата Песка.

«Мы твердо привержены дальнейшему укреплению и расширению связей с Туркменистаном в различных областях в 2024 году. Оставляя позади этот трудный для мира год, мы все сохраняем в сердце твердую веру и надежду, что новый год принесет нам мир и справедливость, процветание, успех и новые достижения», — говорится в сообщении.

Дипломат отметила достижения в сотрудничестве Туркменистана и Евросоюза в уходящем году, особо подчеркнув важность участия страны в министерской встрече «ЕС — Центральная Азия», а также выразила благодарность за готовность принять следующую встречу такого формата в 2024 году.

Напомним, в 2023 году Туркменистан и Евросоюз отметили 30-летний юбилей со дня установления дипломатических отношений.