В Google Play в виде мобильного приложения стал доступен ИИ Microsoft Copilot

Microsoft выпустила для Android специальное приложение Copilot, которое уже доступно в магазине Google Play.

Мобильное приложение позволяет работать с Microsoft Copilot без необходимости использования приложения Bing.

Copilot для Android доступен уже почти неделю, однако версия для iOS ещё не вышла. В качестве альтернативы для доступа к существующим функциям Copilot можно использовать приложение Bing на iPhone или iPad.

Приложение Microsoft Copilot для Android напоминает ChatGPT. Оно предлагает доступ к возможностям чат-бота, генерацию изображений с помощью DALL-E 3 и возможность создавать текст для электронных писем и документов. Приложение включает в себя бесплатный доступ к последней модели OpenAI GPT-4.

Запуск сервиса состоялся чуть более чем через месяц после того, как Microsoft переименовала Bing Chat в Copilot и стала развивать его как самостоятельный продукт, который существует в собственном выделенном домене copilot.microsoft.com.

В начале декабря Microsoft Copilot вышел из предварительной версии и стал общедоступным.