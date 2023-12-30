В Туркменистане опубликовано праздничное новогоднее расписание общественного транспорта

Общественный транспорт Туркменистана в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать по новогоднему праздничному расписанию.

Как сообщается на сайте Агентства «Туркменавтоулаглары», пассажирские автобусы в городах Ашхабад, Аркадаг, Балканабат, Дашогуз, Мары и Туркменабат будут курсировать с 6 утра до часу ночи. В том числе, по направлениям: Ашхабад – Геоктепе; Ашхабад – Анау; Геоктепе – Аркадаг.

Такси будут работать всю новогоднюю ночь бесперебойно.