В декабре в Туркменистане более 700 студентов стали участниками предметных олимпиад

С 14 по 16 декабря в Туркменистане среди вузовских студентов проходили олимпиады по 14 основным дисциплинам. В них приняли участие 768 студентов из 26 вузов Туркменистана. Об этом сообщает МИЦ со ссылкой на слова доцента кафедры сельхозмашин Туркменского сельскохозяйственного университета имени С. А. Ниязова Негматуллы Худайбердыева, который прокомментировал результаты олимпиад.

По итогам победителями олимпиад стали 460 студентов: I место — 83, II место — 167, III место — 210.

Также 57 преподавателей вузов, принявших активное участие в подготовке студентов, награждены почетными грамотами.

Негматулла Худайбердыев отметил упорство студентов Туркменского государственного университета имени Махтумкули, которые каждый год показывают высокие результаты. При этом он высоко оценил труд преподавателей сельхозуниверситета, под руководством которых студенты заняли лучшие места среди участвовавших.